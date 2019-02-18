القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الإثنين 2019.2.18 02:05 صباحا بتوقيت أبوظبي 26 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> على غرار تنظيم داعش الإرهابي، تسير مليشيا الحشد الشعبي الطائفية في طريق إرهاب وتخويف الشعب العراقي ونهب قوته وثرواته. فيديوهات من نفس الصفحة الحشد الشعبي يجني ثروات داعش بين التحرش الجنسي والفساد المالي.. إمبراطورية قطر الإعلامية تنهار في لندن ولي العهد السعودي يصل إلى باكستان في مستهل جولته الآسيوية أيدكس 2019.. دورة استثنائية بأرقام قياسية فيديوهات جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يجني ثروات داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.