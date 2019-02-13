الجزائر تعين عبد القادر بوهدبة مديرًا عامًا للأمن الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلنت الرئاسة الجزائرية، تسمية عبدالقادر قارة بوهدبة، مديرًا عامًا للأمن الوطني الجزائري، خلفًا للعقيد مصطفى لهبيري، وذلك بحسب ما ذكره موقع "النهار" الجزائري.
وتقلد عبد القادر قارة بوهدبة عدة مناصب في سلك الشرطة منها مدير الشرطة القضائية، ومندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة "إنتربول".
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، إلى التعامل بكل حذر مع معلومات مغلوطة منسوبة إلى جهاز الشرطة، لافتة إلى أن تلك المعلومات التي يتم تداولها عبر منصات إلكترونية، تعمل على بث رسائل مدعمة برمز مزوّر للأمن الوطني، هدفها الترويج لشعارات مغرضة.
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