إعترافات صادمة لنجمتي الفيديو الإباحي.. ومفاجأة من العيار الثقيل

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بعد التحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من إتهامات، فجّرت الممثلتان المتهمان بالفعل الفاضح منى فاروق وشيما الحاج مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلنتا أمام وكيل النيابة وفي التحقيق الرسمي أن المخرج خالد يوسف هو بطل الفيديو الإباحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إحداهما: "أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة حميمة ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض تصوير نفسه".

وأكدت الممثلتان ذلك بدلالتهما على مقر تصوير الفيديو، الذي إتضح أنه شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين بالجيزة. وذكر مصدر بمحكمة مدينة نصر أن منى وشيما انتابتهما حالة بكاء هيستيري وصراخ من داخل الحجز، ورددتا: "لم نكن نعرف أنه سيستغل الفيديو للنيل من شرفنا وفضح أهلنا، ضحك علينا باسم الفن، والآخر أصبحنا آداب".

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ومن ناحية أخرى، كشف المخرج خالد يوسف أنه خارج البلاد منذ بداية شباط الجاري نافياً هروبه بسبب القبض على منى وشيما.