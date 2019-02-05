ضابط في الملعب.. سر اللقطة المثيرة في مباراة بيراميدز والداخلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تصوير - علاء أحمد:

مع ارتفاع سخونة لقاء بيراميدز والداخلية ضمن لقاءات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، التقطت عدسات الكاميرات مشهدًا غير مألوف لدى متابعي "الإيجيبشن ليج" إذ ظهر ضابط شرطي بزي ميري داخل أرضية الملعب.

الدقيقة 79 و44 ثانية شهدت التحامًا قوياً بين أحد لاعبي الداخلية ومدافع الفريق المنافس عبدالله بكري، سقط إثرها الأول على الأرض، ليطلب حكم المباراة التونسي يوسف السريري تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب.

فوجئ المتواجدون داخل استاد الشرطة بالعباسية والمشاهدون أمام شاشات التلفاز بنزول ضابط شرطة برتبة نقيب إلى داخل المستطيل الأخضر وسط استنكار لاعبو بيراميدز.

وأظهرت اللقطات المصورة علامات الدهشة لدى عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبا وصيف الدوري الممتاز، اللذان بادرا بسؤاله عن سبب نزوله أرضية ملعب المباراة ليخرج لهم كارنيه انتهت معه الأمور، ليصطحب الجهاز الطبي اللاعب المصاب لاستكمال علاجه بالخارج.

عقب نهاية اللقاء، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا توثق تلك اللحظة، وسط تساؤلات عدة عن سبب نزول الضابط بالزي الميري وفي جانبه سلاحه الشخصي.

وفي أول تعليق له، قال النقيب محمد أمل عطية عبدالجواد إنه ضابط شرطة طبيب يعمل ضمن الجهاز الطبي لفريق الداخلية، وروى ما دار بينه ولاعبي بيراميدز: "كانوا بيسألوني إنت بتعمل ايه في الملعب يا باشا"، ما دفعه لإخراج كارنيه الشرطة، الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه.

ونجح الدولي السوري عمر خربين في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيان بينافينتى الهدف الثاني في الدقيقة 90+5، ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة.

