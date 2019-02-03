نقل الإرهابي معتز مطر إلى مستشفى للأمراض النفسية في تركيا

ساره يسن
أعلنت جبهة شباب الصحفيين في بيان لها اليوم أن عدم ظهور الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا في برنامجه أمس "مع معتز" على شاشة قناة الشرق الإخوانية وقيامه بكتابة تدوينة له على تويتر يعتذر فيها للمشاهدين عن عدم تقديم الحلقة لظروف خارجة عن ارادته يرجع إلى أزمة نفسية مدمرة يمر بها.
وانفردت الجبهة بخبر تحويله إلى مستشفى "nplstanpul " المتخصصة في الطب النفسي والأمراض العصبية في اسطنبول بعد أن سقط على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى "اجي باديم" ومنها إلى مستشفى الأمراض النفسية بعد أن نصحه الأطباء بالعلاج النفسي بعد ظهور حالات تشنج وعصبية...
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