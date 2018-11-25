استبق الأمير تركى الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، انطلاق قمة الـ 20، لتوجيه رسالة تحذير من العائلة المالكة «آل سعود»، لجميع القادة المشاركين متعلقة بالتعامل مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، داخل قنصلية الرياض في مدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر الماضى.
وقال الأمير تركي الفيصل، أمس السبت، على هامش قمة "بيروت إنستيتيوت" 2018 في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، إنه "يتعين على قادة الدول التعامل مع ولي العهد السعودي مهما كانت مواقفهم منه، مشككا في تقرير وكالة المخابرات المركزية...
كانت هذه تفاصيل خبر الأسرة المالكة السعودية توجه رسالة تحذير للعالم بشأن ولى العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.