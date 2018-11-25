الأسرة المالكة السعودية توجه رسالة تحذير للعالم بشأن ولى العهد

استبق الأمير تركى الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، انطلاق قمة الـ 20، لتوجيه رسالة تحذير من العائلة المالكة «آل سعود»، لجميع القادة المشاركين متعلقة بالتعامل مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، داخل قنصلية الرياض في مدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر الماضى.

وقال الأمير تركي الفيصل، أمس السبت، على هامش قمة "بيروت إنستيتيوت" 2018 في العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، إنه "يتعين على قادة الدول التعامل مع ولي العهد السعودي مهما كانت مواقفهم منه، مشككا في تقرير وكالة المخابرات المركزية...