"صرخة الديناصور" في قرية شعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام الفنان وسيم بقاعي، ابن قرية شعب، في الجليل، بإنشاء تمثال حديدي لديناصور منقرض، يزن نحو 1.2 طن، ويبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وطوله خمسة أمتار وعرضه مترين.

وقال الفنان بقاعي لـ"عرب 48" إنه حاول بناء التمثال بحجمه الطبيعي بارتفاع ستة أمتار وبطول عشرة أمتار، لكن بعد دراسة وحسابات تتعلق بحجم وارتفاع ووزن الديناصور اتضح له بأن الأمر غير ممكن من الناحية الهندسية ومن غير الممكن أن يقف الديناصور على قائمين فقط لأن وزنه سيكون نحو ستة أطنان، وأنه معرض للسقوط، وهو أمر خطير لو حدث.

وأضاف أنه "جرى هندسة وتصميم التمثال بهذه المقاييس حتى لا يسبب خطرا فيما لو سقط أو انهارت أجزاء منه". وأطلق بقاعي على تمثال الديناصور عنوان "صرخة الانقراض" وهو مصنوع من الخردة وقطع السيارات المعطلة والمهملة.

وصمم الفنان بقاعي رأس التمثال وفمه الكبير بصرخة واضحة ومعبرة، وقال إن "تلك الصرخة كانت عندما ضرب كويكب الكرة الأرضية قبل أكثر من أربعة ملايين عام. وقد صرخ الديناصور صرخته الأخيرة واختفى من الوجود!".