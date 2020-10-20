تراند اليوم : فيديو لورديانا ..+ فيديو لورديانا البرازيلية كامل بدون حذف

فيديو لورديانا مشاهدة وتحميل فيديو لورديانا بدون حذف وبدأت القصة عند تداول الناشطين فيديو للراقصة البرازيلية وهي ترقص على وصلة أغنية مهرجان اخواتي.

وتصدر " فيديو لورديانا " التريند على محرك قوقل، ومواقع التواصل الإجتماعي في مصر منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم التفاعل على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم وحاز على اعجاب وتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر, كما رفع أعداد متابعي لورديانا من 250 ألف على انستجرام إلى 350 ألف حتى اليوم.

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وظهرت لورديانا في فستان رمادي قصير وبدأت بالرقص على أنغام مهرجان أخواتي لفرقة الصواريخ.

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