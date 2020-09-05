تراند اليوم : هيفا تتغزل بالسوري وتصفه بالسكسي رغم أنه متزوج؟ – صورة

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي من تصوير مسلسلها الجديد (أسود فاتح) ونشرت فيديو يظهرها مع فريق العمل عند انتهائهم من تصويرهم للمشهد الأخير من العمل.

شكرت المخرج كريم العدل وباقي فريق العمل.

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وهبي كانت تغزلت بالممثل السوري معتصم_النهار الذي يشاركها بطولة العمل، ووصفته بالوسيم جداً، لتعود اليوم، وتتغزل بالممثل السوري الأرجنتيني فراس السعيد، وتقول عنه (رجل سكسي)، أي مثير!

نشرت وهبي صورتها مع فراس وكتبت:

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(هذا الرجل الوسيم، سوري ارجنتيني، ممثل موهوب ومهندس ديكور ولديه صوت عظيم، أنا فخورة بالعمل معك يا رجل يا سكسي).

هيفا تستمر بمغازلة الفنانين الرجال، فتارة تغازل معتصم_النهار رغم أنه متزوج وأب لطفلة، وتارة تغازل فراس المتزوج أيضاً ويعشق زوجته وولديه.

يبدو أن هيفا بحاجة لرجل في حياتها، خصوصاً بعدما تركها زوجها المنتج المصري محمد_وزيري!

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(أسود فاتح)، بطولة هيفا وهبي، روجينا، عمر السعيد، معتصم النهار، صبري فواز، شريف سلامة، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.