تراند اليوم : نتائج التاسع الحكومة السورية المؤقتة .. رابط نتائج التاسع 2020

نتائج التاسع الحكومة السورية المؤقتة تحميل رابط نتائج التاسع 2020 وأعلنت الدكتورة هدى العبسي وزيرة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة أنه تم الانتهاء من عملية إدخال درجات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني وشهادة التعليم الأساسي العام والشرعي.

وكشفت الدكتورة هدى أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 68.74% وفي الفرع الأدبي 54.75% في حين بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي 65.5%.

وأكدت الدكتورة في حديثها لصحيفة حبر أنه سوف يتم إصدار النتائج بمشيئة الله ظهر الجمعة الموافق 14/8/2020 وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً.

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الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في التعليم الأساسي بلغ ١٥ ألف طالب والثانوية العامة ١٠ آلاف طالب.

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