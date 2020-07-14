زوج يقتل زوجته بطريقة مروعة في سوريا

أقدم زوج سوري على قتل زوجته بطريقة مروعة ، حيث طعنها بالسكين ومن ثم قام بضربها على رأسها بمطرقة حديدية.

وبحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية في سوريا ، فإن الحادثة وقعت في بلدة كفربهم التابعة لمدينة حماة السورية ، حيث اعترف الزوج بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وقالت الوزارة في بيانها: ”بناء على المعلومات الواردة لمخفر شرطة كفربهم التابع لقسم شرطة حماه الخارجي بتعرض امرة للضرب على رأسها بواسطة مطرقة حديدية وطعنات سكين في جسدها، ومن خلال المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات والادلة تبين وجود خلاف عائلي بين المغدورة وزوجها المدعو (خليل.ع)“.

ووفقا لوزارة الداخلية السورية، حاول المتهم الهرب إلى ريف حلب، ولكن تم القبض عليه قبل نجاحه بالهرب، حيث تم الاشتباه به، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوجته، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتقديمه للقضاء.