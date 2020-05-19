دعاء ليله القدر طويل كامل مكتوب 2020

دعاء ليلة القدر طويل مكتوب إذ حث الدعاة والشيوخ، المسلمين في أصقاع الأرض كافة، إلى اغتنام فوائد ليلة القدر، خاصة السابع والعشرين من رمضان، مشيرين إلى أهمية استغلالها بالقيام والصلاة والعبادة والدعاء والعمل الصالح.

أدعية ليلة القدر مكتوبة حيث قال الشيخ عائض القرني عن فضل ليلة القدر: أي فرصة وغنيمة وكنز يعرض لنا هذه الليلة 27 رمضان، موضحا أنها أرجى الأبواب أنها ليلة القدر من المغرب حتى مطلع الفجر.

وأضاف الشيخ القرني: هيا نقل على ربنا الرحيم وأكرم الأكرمين دعاة وتلاوة وتهجدا وإلحاحا على الله، مستطردا: الآن ليس وقت الجوال إنما وقت الصلاة والدعاء والتهجد، فهذه الساعات تعادل عبادة ألف شهر.

بدوره، قال الشيخ نبيل العوضي: من آذان المغرب إلى الفجر، كلها ليلة القدر، مضيفا: إمسك المصحف واذكر الله، لا تراودك نفسك المسلسل والفيلم الذي تتابعه، واترك كل شيء الآن إلى ما بعد شهر رمضان.

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وتابع الشيخ العوضي: نصيحة لكم أحبائي، دع كل شيء إلى ما بعد رمضان، هذه ليلة تنزل فيها الملائكة، وهي خير من ألف شهر (..) كل سنة إذا الله وفقني في ليلة القدر يجعل لي عمرا جديدا".

وأردف العوضي قائلا: أيها المؤمنون والصالحون والعابدون، إن الله يعطيكم ثلاث وثمانين سنة عبادة إذا قمتم ليلة القدر، ودعوتم الله بها ورفعتم أيديكم كما علم النبي عائشة رضي الله عنها بقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا.

وذكر العوضي أن قيام ليلة القدر تعادل 83 سنة تقريبا، متسائلا: من يستطيع عبادة الله 83 عاما، حتى ذلك الذي يعيش 100 سنة، لا يستطيع فعل ذلك، فاغتنموا هذه الفرصة التي أمامكم الليلة. وفق ما تحدث به.

أدعية ليلة القدر مكتوبة: