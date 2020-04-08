تراند اليوم : بعد توبتها.. بطلة الفيديو المشين مع خالد يوسف ترقص في الأردن



بعد أسابيع قليلة من إعلان توبتها، وندمها على ما حدث بسبب الفيديو المشين الذي تسرب لها مع المخرج السينمائي المصري خالد يوسف، والتي تم حبسها على إثره شهورًا قبل أن تقرر محكمة مصرية إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وعادت الفنانة المصرية منى فاروق، لإثارة الجدل بعد ظهورها في جلسة تصوير في الأردن وتؤدي وصلة رقص مرتدية عباءة.

وظهرت منى فاروق وهي جالسة على كرسي، ومصور يقوم بتصويرها، فيما تبدو في الخلفية أغنية محمد رمضان "بم بم"، وتقوم منى فاروق بالرقص عليها.

وعلقت الفنانة المصرية على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة :" كواليس جلسه التصوير اثناء زيارتي الي الأردن بشكركم جدا من قلبي".

وكانت منى فاروق قد هددت بالانتحار، إثر الحالة النفسية التي مرت بها عقب أزمة الفيديو الإباحي الذي ظهرت فيه مع الفنانة شيما الحاج، والتي تم إخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وأوضحت منى فاروق أنها لا تستطيع العيش وان الجميع ينفر منها ويبتعد عنها ولا تجد فرصة للعمل، مطالبة الجميع بمسامحتها لكى تتمكن من مواصلة العيش.

ويبدو أن منى فاروق تخطت محنتها، إذ ظهرت سعيدة في الفيديو وهي تؤدي حركات رقص، فيما تباينت ردود فعال متابعيها ما بين مؤيد لها وان تخرج من حالتها النفسية وتفرح، وما بين مهاجم ومتهمًا إياها بعدم التوبة وأنها تريد الإثارة.