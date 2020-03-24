تراند اليوم : اجرأ صور نشرتها رنا هويدي

اعتادت مذيعة الـ MBC المصرية رنا هويدي على التواجد بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إلقاء القبض عليها، لتورطها بممارسة الجنس أمام الكاميرات مع المخرج خالد يوسف.

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رنا كانت تنشر صوراً بعضها يعتبر عادياً، والبعض الآخر يصنف تحت خانة الجرأة والإثارة، ورغم أنها كانت مذيعة نشرة أخبار، إلا أن مظهرها كان أقل التزاماً من المظهر المتعارف عليه لمذيعات الأخبار.

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إليكم بعض الصور الجريئة التي نشرتها رنا بنفسها قبل تورطها في فضيحة خالد يوسف.