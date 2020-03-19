شاهد: نهاية غير متوقعة لشاب أقدم على تقبيل مذيعة على الهواء مباشرة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمذيعة أثناء قيامها ببث مباشر من شارع أنتويرب، انتباه شاب، حيث اقترب منها وأقدم على تقبيلها.

وانتهك الشاب البث المباشر، الأمر الذي أدى إلى خجل الشابة واحمرار وجنتاها، واثار المقطع المتداول غضب نشطاء مواقع التواصل.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة المحلية إلقاء القبض على الشاب الفضولي، حيث تم الحصول على معلوماته من قبل أحد زملاء الشابة، وتبين أن لديه إضبارة لدى الشرطة.

Advertisements

وقال رئيس مركز الشرطة، معلقا على الحادثة: "أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام، وينتظر الجاني حاليًا قرارًا في قضية الاعتداء غير اللائق".