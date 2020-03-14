مساجد الكويت تضيف جملة جديدة على الآذان في المساجد بسبب فيروس كورونا - شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر إضافة جديدة على آذان المساجد في الكويت، خشية من تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).

ويظهر في الفيديو مسجداً وهو يؤذن لإحدى الصلوات، حيث يقول "الصلاة في بيوتكم"، في إشارة إلى عدم الصلاة في المساجد خشية من فيروس كورونا.

وفي محاولة لكبح انتشار الفيروس في البلاد، أعلنت الحكومة الكويتية سلسلة إجراءات، شملت إيقاف صلاة الجماعة في المساجد، من بينها صلاة الجمعة، والاكتفاء بالأذان فقط.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 100.

Advertisements

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت الوزارة:" تعلن وزارة الصحة عن تأكيد إصابة 20 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد".

وأكدت وزارة الصحة الكويتية إن 5 حالات تماثلت للشفاء، فيما لا تزال بقية الحالات تعالج في المستشفيات منها 4 حالات في العناية المركزة.

وأضافت أن 15 إصابة بفيروس "كورونا" الذي يسبب التهاب رئويا حادا، مرتبطة بالسفر إيران، التي باتت بؤرة تفشي الفيروس في المنطقة.