شاهد: لحظة ضرب الفنان محمد سمرة لمحمد رمضان

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمهورية مصر العربية اليوم السبت مقطع فيديو، يظهر دفع الفنان المصري باسم سمرة، للفنان محمد رمضان، أثناء غناء الأخير أغنية "إنساي" في أحد الأفراح، وتصادف في نفس الوقت مصافحة أحد الأطفال لمحمد رمضان، حيث حمل الأخير الطفل.

ورصد المقطع رد فعل الفنان محمد رمضان من الدفعة، حيث تفاجئ بتصرف سمرة، خاصة أنه لم يعتذر منه على واقعة الدفع حتى وإن كانت غير مقصودة.

وقال الفنان باسم سمرة "محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر إننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني".

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وأضاف "سمرة": "مع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي".

وفي وقت سابق، قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منع الفنان محمد رمضان من إقامة الحفلات نهائيا، إضافة إلى عدم إعطائه تصريحات من النقابة، يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، جاء في البيان أنه: "علي جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانًا حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، و"هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء".