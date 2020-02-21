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تراند اليوم : رجل أعمال عشق شيما الحاج رغم أفلامها الإباحية وهل تكذب؟

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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أعلنت إحدى بطلات أفلام الإباحية، شيماء سيف خبر خطوبتها من رجل أعمال مصري كبير، لم تعلن عن إسمه ولا عن عمره ولا كيف التقيا.

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البعض اتهم شيماء بالكذب، لأن لا يمكن لرجل أعمال أن يقبل بها بعد الأفلام الإباحية التي سربت لها مع منى فاروق وخالد يوسف، ولو أنها أعلنتالإسم لكان الخبر تأكد أكثر.

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أما البعض الآخر فأكد أنها أعلنت خطوبتها الكاذبة بعد تصريح الممثلة المصرية منى فاروق التي هددت بالإنتحار لأن المجتمع نبذها بسبب غلطتها ولا تجد فرصة عمل.

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