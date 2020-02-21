تراند اليوم : أول رد فعل على فيديو "منى فاروق".. بطولة في مسلسل



حظي المقطع الذي بثته الممثلة المصرية، منى فاروق، مؤخرًا، طالبة فيه السمح والغفران من جمهورها على ظهورها في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني، خالد يوسف بتفاعل واسع، بعد أن عبر أكثر من ممثل عن استعداده للعمل معها.

وكانت "فاروق" هددت بالانتحار، بعد أن شكت من أن أصدقاءها والمجتمع نبذها، وانعكس ذلك بالسلب على عملها، نظرًا لأن المنتجين لا يقدمون لها أعمالاً خوفًا من تعرضهم لانتقادات.

لكنها تلقت أخيرًا عرضًا للمشاركة في المسلسل الإذاعي "طلقني شكرًا"، المقرر عرضه في رمضان القادم.

ودعا الممثل أحمد فلوكس، فاروق إلى العمل معه في المسلسل الإذاعي ، قائلاً: "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق كلنا خطاء و لكنه ستر الله و لعل ما حدث لكى علامة حب من الله لأن الله ان لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودي إلى رحاب الله وإيمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده".

وأضاف: "فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي طلقني شكرا في انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية.. إحنا شعب طيب وجدع وبننسي الوحش وبنفتكر الحلو وكلنا بجوارك حتى تتجاوزى محنتك".

وكانت "منى" ظهرت في فيديو جديد تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي.

وقالت باكية: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي، وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة".

وتابعت: "أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي، ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع شتغل الشغل اللي كنت بشتغله، أنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي، أنا معرفش، وأنا مش زعلانة، أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وإني أقولكم إن أنا غلطت".

Advertisements

واستدركت: "كل الناس بتضايقني وأنا بخاف في مصر أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، ومحدش يحكم عليا ويقول دي مش كويسة عشان عملت كذا، لأنك ماتعرفش ظروف البني آدمين زي ما أنا معرفش ظروفك وظروف كل واحد".

وزادت: "مكنتش أتمنى خالص إن الناس تقول عليا الكلام ده وأنا كنت جوه الحبس كنت صعبانة عليهم".

ومضت إلى القول: "ولا حد بيفكر يقولي معلش متزعليش انتي اتظلمتي ربنا هيكرمك دي كلبة إزاي تعمل كده"، متسائلة: "محدش بيغلط فيكوا وكلكوا ملايكة؟، طب تعالوا ارموني بحجر ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر".

وواصلت: "مين فيكم كويس وكلنا فاسدون لا أستثني أحدا، ومحدش فينا مغلطش وأنا غلطتي كبيرة قوي على المجتمع".

وختمت "منى" بتوجيه رسالة للشعب المصري، قائلة: "أنا آسفة للشعب المصري ودي رسالة للشعب المصري، وآسفة إن أنا جرحتكم إنكم شفتم حاجة زي كده بس أنا ماليش ذنب فيها وأنا مطلعتهاش، وإن أنا خدشت الحياء كده مع إن أنا ماليش ذنب فيها ولما قالوا لي تعالي نتكلم معاكي، حاضر، وأنا رايحة برجلي عشان أتكلم وأقول، ومحدش أخدني ولازم تبقوا فاهمين ده كويس وأخدوني من الدار للنار يوم 6-2".

وأخلي سبيل "منى" من قسم شرطة أول مدينة نصر، منتصف شهر يونيو الماضي، وسط حراسة أمنية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفيديوهات الإباحية".

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة استئنافها المقدم على قرار حبسهما 45 يومًا بتهمة نشر فيديو فاضح مع المخرج خالد يوسف، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وتعود الواقعة إلى ديسمبر 2018، عندما أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام؛ بعد ظهورهما في فيديو إباحي.