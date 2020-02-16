تراند اليوم : شاهد: فضيحة الفنانة ميسون ابو اسعد تشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة السورية ونجمة مسلسل باب الحارة ميسون ابو اسعد عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي الانستقرام ،صور جريئة بمناسبة عيد الحب، مما أثار جدلا واسعا.

وتوجهت الفنانة ميسون إلى جمهورها بمناسبة عيد الحب بالقول في تعليقهاً على الصورة المنشورة في حسابها الرسمي على موقع "انستغرام": "مريت بلحظات كتيرة معاكن اهمها لحظات الحب اللي بشوفها بكل كلمة حب بتوصلني منكم.شكرا على حبكن بكل وقت وكل عيد حب وأنتو بخير".

واهتم بإطلالة ميسون أبو أسعد من الناحية الجمالية كريستينا عسّاف في المكياج الناعم، وطوني الخولي في الشعر حيث اعتمد التدرج تماشياً مع تصميم الفستان.

وكانت الممثلة الشابة الحاصلة على دبلوم الإخراج المسرحي من أكاديمية القاهرة للفنون في مصر، تحدثت لـ"لها" في مقابلة سابقة عن علاقتها بالموضة، قائلةً: "أحرص على متابعتها بالتأكيد، لكني لا أحب المبالغة فيها، فأرتدي ما يتناسب معي ويليق بي وبالمناسبة التي أحضرها".

وهي الشقيقة الصغرى للممثلة السورية لورا أبو أسعد خريجة المعهد العالي للفنون لمسرحية تميزت كثيرا سنة 2009، بالإضافة إلى عملها في مجال التمثيل فقامت بدبلجة مسلسلات تركية كنرمين في دموع الورد ورفيف في سنوات الضياع وندى في مسلسل نور ومسلسلات مكسيكية كماري تشوي في ماري تشوي (مسلسل) وماريا دي سمباردا في انتصار الحب.