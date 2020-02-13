تراند اليوم : اعلان الترويجي الاول قيامة عثمان الحلقة 11 مترجمه

اسطنبول -صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11 بدأت قناة atv التركية في نشر اعلان الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11

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يواصل الملايين من الجمهور العربي المحبين للدراما والمسلسلات التركية في البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11 الحادية عشر مترجمة والتي كانت مثير للغاية بقيادة بطل المسلسل النجم ” براق أوزجيفيف”.ومسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل التركي التاريخي يتحدث عن تأسيس الدولة العثمانية، والصعوبات التي واجهت ارطغرل وعثمان ابنه أثناء تأسيس الدولة العثمانية.

والمسلسل التركي قيامة عثما الحلقة 11 الحادية عشر مترجمة تتضمن أحداث تاريخية مميزة ومثيرة، حيث أن مسلسل قيامة عثمان درامي تاريخي، استطاع تحقيق نجاح كبير في معظم الدول العربية والإسلامية، من بطولة الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت، الذي أدى دوره التاريخي في مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11 الحادية عشر بصورة راقية جداً، عملت على جذب أنظار المشاهدين الى المسلسل.

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وزادت نسب المشاهدات حتى وصلت إلى عشرات الملايين في العالم لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11 الحادية عشر مع مرور الحلقات المليئة في العديد من التشويق والإثارة، والتي من المتوقع ان تحدث خلال الحلقات القادمة من مسلسل قيامة عثمان، وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان التاريخي حول الغازي عثمان الذى يخوض الكثير من الحروب في محاولة للنهوض بالدولة العثمانية وتوحيد القبائل التركية بقيادة عثمان في عهد الدولة العثمانية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لـ مسلسل قيامة عثمان الحلقة 11 الحادية عشر

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500 مباشرة

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