تراند اليوم : شاهد: فضيحة مذيعة MBC السابقة مع خالد يوسف تشعل مواقع التواصل

تناقل العديد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لفتاة قيّل أنها تعود للإعلامية رنا هويدي الضحية الخامسة للمخرج المصري خالد يوسف ، والتي تم إلقاء القبض عليها بأمر من النيابة العامة.

وكشفت بعض المواقع عن أن رجال أمن مطار القاهرة الدولي ألقوا القبض على مذيعة فضائية mbc مصر السابقة ، أثناء محاولتها إنهاء الإجراءات اللازمة لسفرها إلى الخارج ، حيث ضبطت وبحوزتها مبلغ مالي .

وفي وقت سابق، علقت الفنانة رانيا يوسف والمخرج خالد يوسف، على "الفيديو الاباحي المزعوم" والمنسوب لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا تويتر.

وذكر خالد يوسف أنه يتعرض لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهه بكل السبل" موضحًا: " الحملة بدأت منذ دخولي مجلس النواب واستمرت حتى الآن، وإن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، لأنني أؤمن بأننا دولة قانون".

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وأضاف يوسف: "أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عن من هم الذين يقومون بنشر وتداول هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم".

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، "أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات".