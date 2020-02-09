شكرا لبحثكم عن خبر بمهر ”650ريال سعودي” ...مقيم يطلب مقيمة من كفيلها السعودي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الوافدين بالمملكة يبدو عليه أنه من دولة إندونيسيا، كما كانت يتحدث اللهجة السعودية بلكنة جيدة.

وظهر الوافد وهو يطلب من أحد المواطنين السعوديين الزواج من خادمة إندونيسية ، فسأله “هل هي هندية”، فرد عليه قائلا إنها إندونيسية.

Advertisements

وأبلغ المواطن، الوافد، بأن تكلفة هذا الزواج ستكون 650 ريال، فأخبره بدوره أنه يمتلك المبلغ بالفعل وجاهز للزواج.

وقال الوافد إنه سأل الخادمة الإندونيسية ووافقت على الارتباط به، لذا فإنه تشجع وتقدم للزواج.

وسخر ناشطون من طريقة المواطن السعودي الذي تعامل مع الأمر بسخرية وماسموه امتهان للاثنين دونما مراعاة للعادات والأصول الإسلامية في تيسير المهر حسب قولهم .