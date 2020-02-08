تراند اليوم : شاهد: مقطع فيديو فضيحة الفنانة رانيا يوسف تثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت 8 فبراير 2020، مقطع فيديو، للفنانة المصرية رانيا يوسف، وذلك بعد ظهورها بـ“بشكير استحمام“ في برومو فيلمها الجديد المقرر طرحه في دور العرض السينمائية.

ونشرت الصفحة الخاصة بفيلم ”صندوق الدنيا على مواقع التواصل “ البرومو الرسمي الذي أظهر جميع أبطال الفيلم، وهم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبدالله، وغيرهم، إلا أن رانيا يوسف خطفت الأنظار بعد ظهورها الذي وصف بـ“المثير“.

وكان ظهور رانيا يوسف في أغلب مشاهد البرومو صامتة، لكنها لفتت الأنظار، وتلقت انتقادات، حيث تناولت التعليقات على مواقع التواصل الظهور الذي وصف بـ“الجريء“ للفنانة، خاصًة أنها كانت متوقفة قرابة عام كامل عن الظهور في أعمال فنية، غير أن اعتمادها على الملابس الجريئة جعلها محط أنظار المنتجين للمشاركة في أعمال فنية سواء على صعيد السينما أو التلفزيون.

من جانبها، حرصت شركة ”kemet film production“ المنتجة للفيلم على تصنيفه للكبار فقط، ووضع الفئة العمرية (+18) في البوستر الدعائي للفيلم.

وفيلم ”صندوق الدنيا“ يقوم ببطولته: رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وغيرهم، فيما تدور أحداثه بمنطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي، حيث يتم رصد الأحوال المعيشية لبعض الأسر المصرية.

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وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية، أن محكمة مصرية قضت ببراءة الفنانتين، رانيا يوسف، ووفاء عامر، من تهمة بسب وقذف المخرج والبرلماني خالد يوسف.

جاء حكم محكمة جنح الدقي في القاهرة ببراءة الفنانتين بعد أن تقدم محامي المخرج بدعويين ضدهما واتهمهما بالسب والقذف.

ودافع فريق محاميَي الفنانتين بأن كل من ”رانيا ووفاء عبرتا عن رأيهما وحريتهما فى اختيار العمل وصناعة العمل الذي تشاركان فيه، ولم يكن هناك قصد جنائي بالإساءة“.

وكان خالد يوسف قد أقام الدعويين بعد ظورهما بإحدى البرامج التلفزيونية، وعبرا عن غضبهما منه، ورفضهما العمل معه في أي أعمال فنية مقبلة.

جاء ذلك بعد ما عرف إعلاميًا بـ“فضيحة الفيدوهات الجنسية“ التي تورط فيها خالد يوسف، وظهر فيها مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال في أوضاع مخلة.