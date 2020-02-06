تراند اليوم : شاهد: فضيحة الفنانة نانسي عجرم تثير جدلا واسعا

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب اتهام فنان عراقي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بسرقة أغنيتها الجديدة أغنيته "قلبي يا قلبي"، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، التي تعتبر أول عمل فني لها، بعد حادثة محاولة سرقة منزلها.

ونشر الفنان العراقي روني داود عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل "فيسبوك" ، موضحًا فيه حقيقة وجه التشابه بين الأغنيتين، وعلق: " الرجاء نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق لقد تم سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي، مسروقة من أغنية الفنان روني داود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض اجزاء اللحن، واليكم الادلة القاطعة في هذا الفيديو، الذي يتم المقارنة فيه بين اغنية الفنان روني داود والفنانة نانسي عجرم".

وكان داود نشر مؤخرًا منشورًا آخر عبر "فيسبوك": "اليوم انزلت الفنانة نانسي عجرم اغنية قلبي يا قلبي الجديدة لها ولاحظت ان كلماتها منحوتة نحت من اغنيتي قلبي يا قلبي بنفس العنوان والفكرة نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي الخ وبعدها دققت اكتر اكتشفت ثلات مقاطع منحوتة نحت وانا كنت قد انزلت اغنيتي قبل ٥ اشهر وهي من كلمات الشاعر الكبير توفيق فاخوري وباللهجة الخليجية".

تابع داود: "أما اغنية نانسي عجرم فهي باللهجة اللبنانية والذي لاحظته ان اول تشابه هو عنوان الاغنية قلبي يا قلبي فقلت ربما تشابه عناوين فقد يحدث هذا فكلمة قلبي يا قلبي ليست حكرا علي ولكن عندما دققت في طريقة صياغة الاغنية لاحظت انها متشابهة واللحن بعض الشئ متشابه في بعض المقاطع فقلت ممكن يحصل ايضا ولكن عندما دققت اكثر في كلمات الاغنية وجدت ان الشاعر اللي كتبها وهو الشاعر نبيل خوري وجدت ان الشاعر نحت اغنيتي قلبي ياقلبي بعنوان الاغنية وفكرتها ومحتواها".

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة اللبنانية عجرم عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، حيث ظهرت فيه جالسة، تستمع إلى أغنيتها المنفردة الجديدة "قلبي يا قلبي" التي طرحتها خلال الأيام الأخيرة.

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وبدت عجرم مستمتعةً جداً خلال الإصغاء إلى أغنيتها والغناء معها تزامناً. وأرفقت الفيديو القصير المرفق بتعليق لافت، فكتبت: "أنا وهالغنية... غرام"، مضيفة رسم قلب إليه".

وأغنية الفنانة نانسي "قلبي يا قلبي" حققت نجاحاً باهراً، إذ نالت إعجاباً عارماً من جمهور عجرم، كلاماً، لحناً، توزيعاً موسيقياً وأداءً غنائياً. إضافة إلى "الكليب" الخاص بها والذي اعتبره المشاهدون لافتاً جداً، خصوصاً أنه حقق نسبة مشاهدة عالية جداً في أيام.

وفي وقت سابق، كشفت محامية سورية، اليوم الجمعة الماضية 24 يناير 2020، عن مفاجأة جديدة بخصوص قضية الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والقتيل السوري محمد حسن الموسى الذي سقط على يد الهاشم.

وقالت المحامية رهاب بيطار رئيس لجنة الدفاع عن الشاب محمد الموسى إن التحقيق الذى تم أمس فى تحقيقات محافظة جبل لبنان على يد القاضى نيقولا منصور كشفت وجود اتصال من القتيل محمد حسن الموسي بالرقم الأرضي بعيادة فادي الهاشم واستمرت المكالمة لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

ولفتت المحامية بيطار إلى أن قاضي التحقيق طلب استدعاء كافة العاملين بعيادة فادي الهاشم لاستجوابهم فى القضية، موضحة أن الجلسة الثانية للقضية ستجري يوم 10 فبراير 2020. وفق موقع الوطن المصري.

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.