تراند اليوم : شاهد: تسريب فيديو فضيحة خالد يوسف وغادة عبد الرازق يثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين، بمقطع فيديو، للفنانة المصرية غادة عبد الرازق مع المخرج خالد يوسف، مما أثار جدلا واسعا.

وتحدثت مقدمة البرنامج التونسية عائشة عثمان، عن استضافتها لغادة ومحاولتها استدراجها للحديث عن ما سمي بفضيحتها مع المخرج خالد يوسف، لكن غادة كانت ذكية تماماً ورفضت الحديث عنه.

قالت عائشة: (تجنبت غادة الحديث عن المخرج خالد يوسف، كنت استدرجها حواريًا بصعوبة، أبدت سعادتها بمسلسلها الرمضاني المقبل، وحرصت على عدم الخوض في المشاكل عند سؤالها عن أشخاص معينة).

تحل الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج (عايشة شو) الذي يعرض عبر شاشتي (النهار)، و(القاهرة والناس)، في ثاني حلقات البرنامج بعدما كانت أصالة ضيفة الحلقة الأولى منه.

Advertisements

وفي وقت سابق، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية غادة عبد الرازق تظهر فيها بالهوت شورت، ما تسببت في هجوم لاذع وانتقادات من قبل المتابعين.

وعلق المتابعين على صورة نشرتها غادة عبد الرزاق عبر منصة الإنستغرام، ومن أبرز التعليقات :" عجوز ولابسة شورت عيب وعار على وحدة مسلمة تلبس هاللبس"، " انا بعشق حاجه اسمها غاده عبد الرازق بس هو انتى صغيره تلبسي البس ده سوري يعنى، اتهدى بقى دا انتى جدة دلوقتى، ربنا يتوب علينا منك ومن رانيا يوسف".

وكانت خلال الفترة الماضية، نشرت عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من غلاف إحدى المجلات العربية، وذلك بعد عودتها إلى القاهرة خلال الأيام الماضية بعدما كانت تقضي فترة استجمام وراحة بإحدى الدول الأوروبية.

يذكر أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على هويدي أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي ومحاولتها مغادرة البلاد على إثر انتشار الفيديوهات الشهيرة.

وتعتبر رنا هويدي المتهمة الخامسة في القضية التي شملت الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا.