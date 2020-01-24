مفاجأة جديدة في قضية زوج نانسي عجرم والقتيل السوري

كشفت محامية سورية، اليوم الجمعة 24 يناير 2020، عن مفاجأة جديدة بخصوص قضية الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والقتيل السوري محمد حسن الموسى الذي سقط على يد الهاشم.

وقالت المحامية رهاب بيطار رئيس لجنة الدفاع عن الشاب محمد الموسى إن التحقيق الذى تم أمس فى تحقيقات محافظة جبل لبنان على يد القاضى نيقولا منصور كشفت وجود اتصال من القتيل محمد حسن الموسي بالرقم الأرضي بعيادة فادي الهاشم واستمرت المكالمة لمدة 4 دقائق و32 ثانية.

ولفتت المحامية بيطار إلى أن قاضي التحقيق طلب استدعاء كافة العاملين بعيادة فادي الهاشم لاستجوابهم فى القضية، موضحة أن الجلسة الثانية للقضية ستجري يوم 10 فبراير 2020. وفق موقع الوطن المصري.

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.