أفضل 10 أماكن في المكسيك لقضاء إجازة نصف عام سعيدة

تتعدّد الأماكن السياحية التي يسعى السائحين للتوجّه إليها خلال الإجازات المتاحة لديهم سواءً كانت هذه الوجهات ساحلية أم صحراوية أو مدن ذات ناطحات سحاب أو أخرى بمناظر طبيعية خلاّبة كالجبال والأودية.

فالمكسيك تعتبر من أجمل الوجهات السياحية التي يقصدها الالاف في العطلات، وتعد فرصة رائعة لقضاء عطلة ممتعة مع الأسرة خاصة اذا امكنك الحصول على رحلات طيران رخيصة " Cheap flight "، وتكتمل المتعة وتصبح فى متناول الجميع.

المدن والأنهار والجبال بالمكسيك

المدن:

مدينة "سالتيلو" وتعد المدينة الرئيسية التي تشتهر بتصنيع القطن والصوف والسيراميك، ومدينة فراكروز على خليج كامبوش في شرق المكسيك حيث تشتهر بتصنيع المنتجات البترولية، وتعد الميناء الرئيسي للمكسيك، وواحده من أهم المدن التجارية والصناعية، وهناك أيضا مدينة "شوالولا"، وهي ملتقى خطوط السكك الحديدية في البلاد.

الأنهار:

نهر " كولورادو" يمر بها، حيث ينبع النهر من جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية وشمال غرب المكسيك، ويبلغ طوله ألفين و334 كيلومترا، وهو أطول أنهار جبال روكي الغربية.

الجبال:

يشق المكسيك من الشمال إلى الجنوب سلسلتان جبليتان تعرفان باسم سييرا مادري الشرقية وسييرا مادري الغربية وهما امتداد لجبال روكي من شمال أمريكا الشمالية. أما في مركز الاتجاه الشرقي الغربي فيعبر البلاد الحزام البركاني عبر المكسيكي المعروف أيضًا باسم سييرا نيفادا.

أهم الأماكن السياحية بالمكسيك

كانكون:

تعتبر واحدة من افضل المنتجعات الشاطئية في العالم، حيث تقدم "كانكون" كل ما يحتاج له الزائر والراغب في عمل رحلة سياحية رائعة من افخم فنادق ومنتجعات وكذلك ممارسة كافة النشاطات مثل السباحة والغوص والاستمتاع بحياة ليلية رائعة وكذلك التمتع بالتراث الثقافي للمكسيك .

تشيتشين ايتزا

Advertisements

وهي أحد أهم الاماكن السياحية في سياحة المكسيك وهي المكان الذى يحتوى على بقايا اثار حضارة المايا ويندرج المكان على قوائم اليونيسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى العاصمة (مكسيكو سيتي) التي هي الأكثر شعبية لدى السياح كمدينة من أمريكا الوسطى القديمة وموقع للعديد من المعالم السياحية الشهيرة مثل هرم الشمس وهرم القمر.

وهذا فضلاً عن (غوادالاخارا) والتي هي موطن لبعض التقاليد المكسيكية المعروفة مثل "التيكيلا" وموسيقى "المرياشي والشاروس "أو رعاة البقر المكسيكيين.

وإليك هنا أجمل 10 وجهات سياحية بالمكسيك يمكنك قصدها خلال عطلتك:

أولا:مكسيكو سيتي: هذه المدينة القادرة على استرعاء انتباهك منذ اللحظة التي تدخلها حتى تخرج؛ لكثرة ما تحفل به من معالم عمرانية مميزة ومناظر طبيعية.

ثانيا: بوردكش: هذه المدينة الفرنسية الساحرة هي من أجمل ما قد تزورين خلال رحلاتكِ؛ إذ تحظى بمعالم طبيعية جميلة ووجهات ترفيهية متنوعة وكلاسيكية.

ثالثا: مالطا: وهل هنالك أجمل من مالطا؟ ستشعرين على شواطئ هذه الدولة الساحرة والغنية بالمعالم التاريخية بكثير من المتعة التي قد يصعب الحصول عليها في مكان آخر.

رابعا: كورال بيه: في سانت جون. ستنعمين بثلاثية جميلة في هذه المدينة: البحر والمرتفعات والاخضرار.

خامسا: حديقة ثيودرروزفلت: التي ستصحبكِ نحو واحدة من أجمل المسطحات الخضراء والساحرة في العالم. لا تفوّتي فرصة التواجد بها.

سادسا: موزمبيق: من الوجهات الساحرة عالمياً، والتي يجتمع فيها المناخ الساحر والطبيعة الخلابة. انعمي برحلة هادئة إلى هناك.

سابعا: تورنتو: هذه المدينة الكندية الساحرة واحدة من بين الأجمل عالمياً، عمرانياً وطبيعياً وبشرياً.

ثامنا: أبو ظبي: هذه المدينة العربية الساحرة من بين الأشهر عالمياً على الأصعدة كافة: عمرانياً وطبيعياً.

تاسعا: سكين: واحدة من بين الأجمل عالمياً وليس سويدياً فحسب؛ لما تنطوي عليه من مناظر طبيعية خلاّبة ومعالم عمرانية.

عاشرا: فينالس: هذه المدينة الكوبية ساحرة، من حيث المناظر الجمالية والثروات الطبيعة

Advertisements