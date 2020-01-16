تراند اليوم : عقيد باب الحارة سامر المصري يدخل عالم المافيا في السعودية

admin ‏يومين مضت منوعات 43 زيارة

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

يستعد الفنان سامر المصري من اجل تجرب اخري في عالم التمثيل ويعود الفنان سامر المصري من اجل تمثيل في عالم الدراما والشاشة الفضية ، عبر بطولة مسلسل سعوديٍّ يحمل عنوان ” ممجي ” حيث سيجسد النجم السوري دور رجل مافيا يدير إحدى العصابات العالمية .وأفادت بعض التقارير الصحافية أنه من المقرر تصوير العمل بالكامل في جورجيا دون أن الكشف عن موعد انطلاق عمليات التصوير وإن كان العمل سيعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل أو خارجه .

ويتحضر الفنان حالياً لإنجاز دوره في الموسم الثاني من مسلسل ” حرملك ” الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه إلى جانب نخبة من النجوم السوريين والعرب وفق مراسلون .

Advertisements

كما ينتظر سامر المصري عرض فيلمه السينمائي ” الأسوياء ” الذي شارك فيه إلى جانب بطل سلسلة ” جيمس بوند ” بيرس بروسنان .