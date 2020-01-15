تراند اليوم : كايلي جينر تستقبل عام 2020 بصورة مُثيرة لها على السرير

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لا تراعي نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" مكانتها كأم لطفلة صغيرة، فهذا لا يمنعها من نشر الصور المُثيرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأمام مئات الملايين من المتابعين.

رحبَّت "كايلي جينر" (22 عامًا) بالعام الجديد عبر نشر صورتين جريئتين لها باللونين الأسود والأبيض عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فاستعرضت جسدها الممشوق والمنحني مُرتديةً لانجوري مؤلف من قطعتين أثناء استلقائها على السرير.

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وأرفقت "كايلي" الصورة بتعليق، جاء فيه: "شعرت أنه ليس من الصائب استقبال عام 2020 دون صورة مُثيرة أخيرة"، ويبدو أن حبيبها ووالد طفلتها "ترافيس سكوت" سيشتعل من الغيرة والندم لتركها.