تراند اليوم : شقيق منى فاروق فخور بها بعد فضيحتها الجنسية – فيديو

نشرت الممثلة المصرية منى فاروق فيديو قصيرًا جديدًا لها، ظهرت تستقبل شقيقها الذي جاء من مصر لرؤيتها في مطار دبي الدولي، وهذا الفيديو الأول لها مع أحد أفراد أسرتها بعد فضيحة فيلمها الجنسي مع المخرج خالد يوسف.

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حضنته وقبلته كثيرًا، ما يعني إنها اشتاقت له وباتت بحاجة أن تقضي الكثير من وقتها مع أسرتها التي لم تتخلَ عنها وساندتها في فضيحتها، وسعادة شقيقها بلقائها تعني إنه لم يتبرأ منها وكانت دعمها عندما حوكمت ولم يهتم لأحكام المجتمع المتخلف فكان أخًا لها بكل معنى الكلمة، وافتخر بها وسامحها وتفهم الظروف التي دفعتها لتسجيل لقطات إباحية مع يوسف.

كتبت منى: (نورت دارك حبيبي أخي مصطفى.. تفاءلوا بالخير تجدوه).

الممثلة المصرية طوت صفحة الماضي، وتستعد لتصوير عمل جديد في دبي لم تعلن تفاصيله بعد.