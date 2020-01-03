تراند اليوم : منى فاروق بعد فيلمها الإباحي تزور لبنان – صورة

نشرت الممثلة المصرية منى فاروق صورةً جديدةً لها بلا مساحيق، ظهرت على أحد جبال لبنان الذي تزوره مؤخرًا، وقالت إنها تريد قضاء وقتها هنا لتستريح بعد كلّ ما تعرضت لها من ضغوطات نفسية صعبة، بسبب ظهورها في فيلم إباحي بطله المخرج المصري خالد يوسف.

كتبت: (صباح الفل يا حلوين خليك واثق بربك ما ينسى اللي جاي ما جاش زيه اللي جاي أقوى).

ملامحها بدت متعبة ومن الطبيعي أن تكون مرهقة وتظهر علامات الحزن والاكتئاب عليها بعد فضيحتها التي أصبحت على لسان كلّ مصري وعربي.

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رغم تشوّه سمعتها، تصر على إكمال نشاطاتها الفنية ولا تريد الاعتزال وكانت أطلّت قبل فيلمها الجنسي في مسلسل (رحيم) الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ولعب بطولته ياسر جلال.