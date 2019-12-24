هل غدا الأربعاء عطلة رسمية في العراق

يصادف غداً الأربعاء 25 ديسمبر عيد الميلاد المجيد ، وهو عيد خاص بالمسيحيين ، يتبادلون التهاني والتبريكات فيما بينهم بهذه المناسبة ويضئون شجرة عيد الميلاد الخاصة، ويعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة.

أعلن مجلس الوزراء العراقي تفاصيل عطلة عيد الميلاد لعام 2019 لجميع موظفي القطاع الحكومي، حيث يتم خلالها تعليق الحكومة والمدارس والجامعات في جميع أنحاء العراق.

أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز إشعارًا ينص على أن الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ستعلق أنشطتها يوم الأربعاء.

قرر رئيس الوزراء أيضًا تعليق وزاراته وإداراته الرسمية ومؤسساته وهيئاته العامة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020، بمناسبة يوم رأس السنة الجديدة.

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يشار إلى أن عيد الميلاد المجيد والذي يصادف 25 من كل ديسمبر يعتبر يوم عطلة رسمية في عدد كبير من الدول العربية والتي من بينها مصر وفلسطين والاردن وسوريا، وهو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

وأفتت الإفتاء المصرية بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، شريطة ألا تكون بألفاظ تتعارض مع العقيدة الإسلامية.

ويحتفل المسيحيون بعيد الميلاد الذي يعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس حيث يقوم بتهنئة أحبائهم وجيرانهم وأصدقائهم.