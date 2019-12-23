تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة نسرين زين العابدين بن علي مع مغني راب تثير الجدل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس اليوم الاثنين، مقطع فيديو لنشرين بن علي ابنة الرئيس التونسي الأسبق، حيث ظهرت بمشاهد لا أخلاقية مما أثارت جدلا واسعا.

وأكد "كادوريم" في تصريح لاذاعة "موزاييك" أن نسرين بن علي تتعمّد نشر مقاطع فيديو غير اخلاقية على "سناب شات" لا تُمثّل عائلتها، وذلك بعد أن غادرت السعودية مكان عيش عائلتها.

وأوضح أنّه على اتّصال يومي مع "ليلى بن علي" والدة نسرين التي أكّدت له انّها تتبرّئ كلّيا ممّا تُقدم عليه ابنتها.

و نسرين زين العابدين بن علي، كبرى بنات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من زوجته الثانية ليلى طرابلسي، وزوجة رجل الأعمال التونسي محمد صخر الماطري.

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أرادت ليلى طرابلسي أن تحكم تونس سواء من خلال بعلها زين العابدين بن علي أو من خلال صهرها صخر الماطري (29 سنة)، وهو نجل الضابط منصف الماطرى الذى حكم عليه بالإعدام ثم أعفى عنه بتهمة التخطيط لاغتيال بورقيبة سنة 1962. وقد تزوج نسرين في عام 2004.

وفتحت ليلى الطريق أمام الصهر في كل المجالات المؤثرة، فهو صاحب أول مصرف إسلامي في تونس وأول إذاعة للقرآن الكريم في تونس رغم علمانية الدولة، وهو صاحب جريدة ((الصباح)) الواسعة الانتشار.

زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

وأول رئيس تونسي يتم خلعه من منصبه إثر احتجاجات شعبية ضد نظامه القمعي، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.

وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.