شاهد: حفل زفاف الأردنية نجاح المساعيد وعامر الموالي

نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقاطع فيديو وصور من حفل زفاف الشاعرة والإعلامية الأردنية نجاح المساعيد على رجل الأعمال الأردني عامر الموالي (35 عاماً)، وذلك بعد أكثر من شهرين من عقد قرآنهم.

ظهرت الصور التي نشرت على منصات التواصل لـ نجاح المساعيد وهي ترتدي فستان أبيض واسع وراقي وتمسك في يدها بوكيه من الورد بجانب عريسها عامر الموالي، وقد لاقت اطلالتها اعجاب الكثير من المتابعين.

وقدّم متابعو نجاح التهنئة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله بأن يوفقها في حياتها الجديدة، وعلقت إحدى المغردات قائلة: "مبروك لها الزواج.. وكأنها تلبس الأبيض لأول مرة.. الحب بجدد الحياة والشعور"، وفقاً لموقع صحيفة المرصد.

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يشار الى أن نجاح المساعيد، شاعرة وإعلامية أردنية وتحمل الجنسية الإماراتية، عام 2006 تزوجت من رجل الأعمال الليبي "وليد السيد" وهو ابن عم معمر القذافي أنجبت منه ولدين "جاسر" و"سلوان" وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية لكنها انفصلت عام 2018.