شاهد: مهدي عياشي يفوز بلقب أحلى صوت في برنامج "ذا فويس"

انطلق مساء اليوم السبت العرض النهائي الرابع لبرنامج "ذا فويس"، حيث قدم المشترك رضوان الأسمر، من فريق الفنانة سميرة سعيد، عرضًا مبهرًا بأغنية حسين الجسمي "أحبك"، كما غنى فهد مفتخر أغنية لعبد الحليم حافظ "قارئة الفنجان"، وغنت المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني أغنية "أنا قلبي دليلي" لليلى مراد، وغنى مهدي عياش لكاظم الساهر، أغنية "مدرسة الحب".

شاهد: الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس

وبعد منافسة شديدة استمرت أسابيع بين مواهب من مختلف الدول العربية في برنامج ذا فويس، حيث توّج المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة، بلقب أحلى صوت في العالم العربي بنسخته الرابعة

Advertisements

وكان المتسابق مهدي عياشي تنافس في النهائيات مع المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني وهي من فريق أحلام، ومتسابقين من دولة المغرب وهما فهد مفتخر من فريق محمد حماقي، رضوان الأسمر من فريق

وتميز الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس" هذه السنة بالطاقة الايجابية، العفوية والمحبة التي جمعت بين المدربين الأربعة، بخاصة بين النجمة أحلام والسوبر ستار، إذ انتشرت لهما العديد من المواقف الطريفة.

ويظهر فيه طلب راغب علامة من أحلام أن تقترب منه، ثم وضع قطعة ساندويتش في فمها، الأمر الذي دفعها لمواصلة سيرها في سعادة وهي تتحدث بطرافة قائلةً: "أكلت عند راغب أكلني ساندويتشه".

وانطلق الموسم الأول من المسابقة في 2012، وفاز بلقبه المغربي مراد بوريقي من فريق عاصي الحلاني حيث حصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج، بالإضافة إلى حصوله على سيارة شيفروليه طراز تريل بليزر 2013.