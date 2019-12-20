تراند اليوم : تفاصيل جديدة حول قضية منى الغضبان و فيديوهات خالد يوسف المخلة

الخليج 365 :- قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع المخرج المصري الشهير خالد يوسف.

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وألقت الشرطة المصرية القبض على منى الغضبان، بداية العام الجاري، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع خالد يوسف.

وفي التحقيقات اعترفت الغضبان بصحة الفيديوهات، لكنها قالت إن تصويرها جرى بمعرفة المخرج نفسه، والذي كان متزوجًا بها عرفيًا عام 2010.

يذكر أن الواقعة تسببت في ضجة كبيرة، خاصة بعد انتشار فيديوهات مماثلة للمخرج نفسه مع فنانتين مصريتين، هما منى فاروق وشيماء الحاج.