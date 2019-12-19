تراند اليوم : شاهد.. بطلة الفيديوهات الإباحية تثير الجدل بفيديو من الإمارات

أثارت الفنانة المصرية مني فاروق، الجدل من جديد، بعد نشرها فيديو لها عبر صفحتها الرسمية علي الانستجرام.

وكانت فاروق حديث الشارع المصري لفترات طويلة بعد انتشار فيديوهات إباحية لها مع المخرج المصري خالد يوسف بصحبة الفنانة شيما الحاج، مما جعلها في مرمي النقد دائما كلما نشرت صورة أو فيديو عبر صفحاتها.

وظهرت الفنانة، الفيديو خلال مشاركتها في احتفال بالإمارات.

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وأثار الفيديو جدلا واسعا حيث استفز جمهورها الذي علق قائلا: انت مش كنت تعبانه، وتعليقات أخرى حول الفيديو الإباحي الذي سُجنت بسببه.

وكانت نشرت منى فاروق صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية. وعلّقت منى فاروق على الصورة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".