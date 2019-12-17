تراند اليوم : قمر تنشر صورًا جديدة من فيلم آنجي خوري الإباحي وتفضحها – صور

فيديو جنسي انتشر للسورية، آنجي خوري، أثناء ممارستها للجنس مع أحدهم، وقالت المغنية اللبنانية قمر عن هويته، وهددتها بكشف المزيد من التفاصيل إن تجرأت بعد وتحدثت سوءًا عنها.

قمر نشرت عددًا من الصور الجديدة لآنجي من الفيديو الإباحي، وعلقت: “هيدا الفيديو يلي انبعتلي اطلعي فيه واطلعي تفاصيل الغرفة ما تقبلي غير بسنة سجن”

وتابعت قمر: “ومش لبناني وأنت عارفة منيح ايد رجال أسمراني تذكرتي يا رخيصة”

وكانت المغنية اللبنانية أيضًا فضحت زميلتها سيراز وقالت إنها متحولة جنسيًا وساعدت آنجي على دخول لبنان خلسة.

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