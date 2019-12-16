تراند اليوم : السورية آنجي خوري بعد الفيديو الجنسي: كنت على علاقة بربيع الزين – فيديو

فيديو اباحي انتشر للسورية آنجي خوري وهي تمارس الجنس مع أحدهم، وكانت بغاية السعادة، ووصلنا لكننا لن ننشره احترامًا لكل من يتابعنا.

هذه السورية لم تتعلم بعد، حتى من بعد سجنها في دبي وفي بلدها سوريا، وعادت لتدخل خلسة إلى لبنان وتابعت نشاطاتها المقرفة.

ومنذ فترة، انتشر فيديو لها مع الناشط اللبناني ربيع الزين، ويقبلان بعضهما بحرارة، وقالت إنها كانت على علاقة معه لأكثر من سنوات.

وتابعت: “كنا كاتبين كتاب بيني وبينو وكنا رح نتزوج وفيكم تقولوا كان حاكي فيني بس ما كنت حاطه محبس وأهله كانوا عارفين”

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وأضافت: “هوي مش متل آدم هيدا رجال، وقد ما صار مشاكل بيني وبينوا هيدا رجال.. وطلعت حكيت عالتلفزيون وما قبلت قول اسمه لأن هوي ما كان يقبل بس سوري ربوعا مضطرة قول اسمك”

ملاحظة الشاب في الفيديو اسمه ربيع الزين وكان ملك جمال لبنان، لكن ربيع الزين عشيق آنجي غيره في الصورة أدناه: