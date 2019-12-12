تردد قناة الأوراس الجزائرية Awraas TV channel 2019 على النايل سات

انطلق بث الأوراس TV قناة جزائرية عام 2014، حيث شهد دعما من الساحة الاعلامية الجزائرية، حيث حرصت على تقديم كل ما يخص أخبار الجزائر لحظة بلحظة والثورة التي تشهدها البلد حيث أنها أحدثت صدى كبير في جميع دول الوطن العربي.

وتقدم قناة أوراس مجموعة متميزة من البرامج التي تخص الشعب الجزائري وأيضاً تتابع أخبار الثورة الجزائرية التي يُشارك فيها قاطني الجزائر من أجل احتجاجات على بعض القوانين الجزائرية التي لم تكن في صالح المواطن الجزائري.

وشارك آلاف الجزائريين في هذه الثورة من أجل الاعتراض على الانتخابات الرئاسية التي تمت في 12 ديسمبر الماضي، وتستمر هذه المظاهرات حتى اليوم وقد أكد الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بأن الحكومة سوف تتصدى لجميع المناورات.

وتردد قناة أوراس الجديد على النايل سات “Frequency Channel Awres TV” اوراس هي قناة جزائرية تقدم العديد من البرامج التلفزيونية المميزة، كما أنها تُعتبر بديل لقناة حراك الجزائرية.

تردد قناة الاوراس الجزائرية Awraas TV channel 2019 :-

11931

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عمودي

معدل الترميز

27500

وتعمل قناة أوراس عبر شاشتها الفضائية التي تبث من النايلسات على نقل كل ما يحتاج له المواطن الجزائري من اخبار على مدار الساعة، عبر طاقم صحفي واعلامي ومراسلين منتشرين في كافة الولايات الجزائرية .

وفتحت صباح يوم الخميس، مراكز الاقتراع أمام الناخبين في أول انتخابات رئاسية تشهدها دولة الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي، وستوجه الجزائريون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أعلن في خطاب بثه التلفزيون الجزائري، أن أوائل شهر ديسمبر موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أنه وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة.