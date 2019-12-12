حقيقة وفاة الفنان وديع الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نبأ وفاة الفنان اللبناني وديع الشيخ، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد فقدان توازنه وسقوطه من أعلى المسرح.

ولم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية في لبنان أو القريبة من الفنان وديع الشيخ تؤكد أو تنفي تلك الأنباء.

تجدر الاشارة الى أن سقوط الشيخ من المسرح جاء بعد مرور خمسة أيام على سقوط الشيخ في البحر، خلال تصويره حلقة مع الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ لبرنامج “خدني معك”.

وسقط الشيخ على”الجيت سكي” خلال التصوير نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له إسعافات أولية، حيث أصيب ببعض الرضوض وغادر المستشفى بعد ساعات.

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وفي وقت سابق، تعرض الفنان اللبناني وديع الشيخ لموجة من الاتهامات والانتقادات بسبب الإساءة للثورة اللبنانية وانتفاضة الشعب اللبناني للمطالبة بحقوقه وإسقاط السلطة الحاكمة (بحسب ما اعتبر البعض).

بدوره الشيخ نشر على صفحته عبر انستغرام صورة رد فيها على الانتقادات، وقال:"فوق من وهمك مش فيقو قلت، فيق قاصد شخص واحد كان موجود، خلاص بقا استحوا على حالكم حاج تحرفوا الحديث".

وأضاف :"عيب عليكن، عملت رديي للثورة وما بدنا طائفية، مبين ما نشرتوا، بس كل واحد عم يوصل الحكي للناس غلط، وعم يستغل الفرصة، لأن ما خلوا طريقة ليحاربوني فيا.. جاييك يوم، أنا وياك والزمن طويل، وبكرا كلو ببين وبتعرفوا مين صح ومين غلط".