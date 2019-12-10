الاكثر متابعة اليوم - شاهد فيديو جوهرة و خالد احمد الاباحى بدون حذف .. الفيديو الاصلى

شاهد فيديو جوهرة و خالد احمد الاباحى بدون حذف .. الفيديو الاصلى والذى يمارس فيه خالد احمد الجنس مع الراقصة الاباحية جوهرة وقد تم نشر الفيديو امس على اليوتيوب وحصد اكثر من 100 الف مشاهدة واصبح الفيديو محل حديث كل نشطاء السوشيال ميديا وتطاردة شرطة الاداب ومباحث الانترنت حتى تصل الى فك شفرات الفيلم ومعالمة والتعرف على ابطاله الحقيقيين والقبض عليهم ومحاكمتهم على وجه السرعة ، وكانت جوهرة الراقصة الاباحية قدقامت بتصوير فيديو اباحى جمعها والشاب الاباحى خالد احمد وتعمدوا نشر الفيديو على صفحات الميديا وقد انتشر بشكل كبير.

خالد احمد يكتب عن زواجه من جوهرة

ونشر خالد احمد بوستات وتغريدات قبل ان يتم ايقاف حسابه الشخصى يؤكد على زواجه من الراقصة الاباحية، وقد ادعى الزواج من الجوهرة عقب الفيديو مباشرة ” نفس السيناريو لفيديوهات خالد يوسف الذى كان يمارس الجنس مع بعض الفنانات ولم تظهر عقود الزواج العرفى الا بعد انتشار الفيديوهات ،والاباحى خالد احمد كما كتب عن نفسه هو يعمل ممثلاً، و “فاشون موديل”.وتربطه علاقات مع الفنانين والفنانات ولم يكتب فى سيرته الذاتية اكثر من ذلك وكان قد كتب انه اقلع عن التدخين من شهر اكتوبر وجوهرة هى السبب فى ذلك ، ونشر ايضا عن حالة والدته السيئة بعدمشاهدتها الفيديو وكتب انه ” تدمر” ووجة الاتهام لمن سرب الفيديو انه يقصد تدميرة وتحطيم مستقبله.

وننشر لكم الفيديو الاصلى الذى قام خالد احمد بتصويرة بهاتفه الشخصى

شاهد فيديو جوهرة و خالد احمد الاباحى

قد يهمك أيضا

Advertisements

صافيناز تكتب عن فيديو جوهرة الاباحى رسالة غامضة فما علاقتها بالفيديو

فيديو الراقصة جوهرة الاباحى فضيحة تهز السوشيال ميديا

الراقصة جوهرة تصاب بذبحة صدرية بعد الحكم بحبسها