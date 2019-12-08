تراند اليوم : منى فاروق تشعل مواقع التواصل بصور جريئة مع شاب إماراتي



أشعلت الفنانة المصرية منى فاروق- صاحبة فضيحة الفيديو الإباحي مع خالد يوسف- مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا بملابس جريئة مع شاب إماراتي.

وظهرت منى فاروق في صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي بصحبة شاب ويرفعون علم الإمارات، فيما نشرت صورة أخرى بملابس جريئة "فوق الركبة" مع نفس الشاب على موقع "إنستجرام" وهي تمسك كتفه وتميل عليه وهو ممسكًا يدها ويتبادلان الضحك، وعلقت قائلة :"مبروك مستر دبي".

وأثارت الصورة هجوم متابعيها عليها، وذكرها البعض بالفضيحة التي تسببت فيها لنفسها، مطالبين إياها بعدم إثارة الجدل مرة أخرى.

فيما علق البعض بالهجوم عليها بشتائم بسبب ظهورها العار، وقال البعض:" انتي مش بتوبي واحدة بعد اللى حصلها ده المفروض تختفي وتتقي الله وانتي بجحة أوي"، بينما علق آخر :" شكلك حبيتي الموضوع"، فيما انتقد آخرون تعليقات البعض السلبية وذكروهم أن الكل يخطئ ويجب عليهم التوقف عن مطاردتها بهذه الفضيحة.



