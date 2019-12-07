تراند اليوم : بعد قضيتها مع خالد يوسف.. شيما الحاج تقدم وصلة رقص هدية

كتب امير فتحي في السبت 7 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - قدمت الفنانة المصرية شيما الحاج هدية على طريقتها الى النجمة القديرة شريهان في يوم ميلادها الـ55.، فنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” مقطع فيديو يرصد رقصها للفنانة الكبيرة.
وقالت في تعليقها على الفيديو: “كل سنة وانتي طيبة ومنورانا يا أجمل فنانة لن يأتي الفن بمثلها.. وحشتينا يا أيقونة الفن والجمال والرقة والرقي والأنوثة يا لؤلؤة الفن المصري والعربي”.
وأضافت: “وحشتينا وحشتي عيونا بكل ما قدمتيه من تاريخ عريق يليق باسمك هذا إن لم تكوني أنتي التاريخ بنفسه”.
يُذكر أن شيما الحاج عادت للظهور مؤخراً بعد قضية التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، إثر انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الأباحية تظهر فيها مع المخرج خالد يوسف والفنانة منى فاروق.
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