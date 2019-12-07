تراند اليوم : هيفا وهبي شقراء تروج لفيلمها – صورة

أطلت النجمة اللبنانية هيفا وهبي، بصورة جديدة نشرتها عبر السوشيال ميديا، ظهرت فيها بالشعر الأشقر، وترتدي جاكيت جلد أسود، مشيرة بأصابعها إلى شكل المسدس، في إشارة منها إلى فيلم أشباح أوروبا.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن مع رومانسي، ويلعب فيه أحمد الفيشاوي شخصيتين لتوأمين أحدهما يعيش خارج البلاد والآخر في الداخل، ويدخل الاثنان مغامرات.

يشارك في فيلم (أشباح أوروبا) عدد من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، والنجم السوري معتصم النهار، إخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، شريف يسري، محمد أبو السعد.