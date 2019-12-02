تراند اليوم : شاهد: فضيحة الراقصة جوهرة تثير جدلا واسعا في مصر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقطع فيديو للراقصة الروسية جوهرة، هي تظهر في أوضاع لا أخلاقية برفقة شاب، حيث أكد مصادر مطلعة في الأمن المصري لوسائل أنها تتابع هذه الفيديوهات المسربة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو إباحيا نُسب للراقصة الروسية، والذي انتشر على نطاق واسع من خلال «السوشيال ميديا» لتثير «جوهرة» الجدل خلال الساعات الماضية.

وهو الأمر الذي دفع شابا يُدعى خالد أحمد، الذي تبين أنه الشخص الذي ظهر معها خلال الفيديو، للخروج عن صمته، وأكد خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مستخدمًا خاصية الاستوري أو القصة القصيرة، أنه متزوج من جوهرة وليس صديقا لها كما تداول البعض.

وقال الشاب خالد خلال منشوره: «إحنا ما عملناش حاجة غلط، اتصورنا للذكرى»، كما أكد على أن من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهيتحبسوا». وأضاف: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده».

وأضاف الشاب الذي ظهر في فيديو جوهرة: "إحنا ما عملناش حاجة غلط، واتصورنا للذكرى لتوثيق اللحظات الرومانسية لا أكثر"، مؤكدًا: "من قام بذلك الفعل سيعاقب، الموبايل بتاعي في ناس صحابي سرقوه ونزلو الفيديوهات وهيتجابوا وهيتحبسوا".

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وكشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة الشهيرة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية في القبض على الراقصة جوهرة، والشاب الذي سرب مقاطع الفيديو المخلة صحبتها.

وبعد انتشار فيديو جوهرة بساعات قليلة، قامت الراقصة الروسية بإغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب إغلاق هاتفها، وقررت الاختفاء هي ومدير أعمالها تمامًا.