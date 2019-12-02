شاهد: فنان سوري باكياً: بمشي الحيط بالحيط و ما معي أكل

أثار الممثل السوري الموالي للنظام السوري بسام دكاك تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقطع فيديو وهو يبكي على إحدى الإذاعات السورية شاكياً سوء حاله والفقر الذي وصل إليه.

وقال دكاك عبر مقابلة على الهواء مباشرة عبر إذاعة “فرح إف إم” السورية : “تخرجت من مدرسة الأسد، ومابيقدر حدا يشكك بوطنيتي، أنا بمشي الحيط للحيط وبقول يا ربي السترة، والآن مافي بجيبي 10 ليرات من 4 شهور”، وأضاف كلامه الممزوج بدموع القهر: “أنا العالم تسلم علي بالطريق وبتقلي ياأستاذ وأنا ما معي أكل ..مو حرام؟؟”.

Advertisements

وذكر أنه بقرار من المفسدين تم منعه من العمل بالمسارح والدراما وحتى الحصول على عقود مع الهيئة الوطنية للإعلام السورية. حسب القدس العربي

وأكّد وجود الكثير من الواسطات والمحسوبيات في نقابة الفنانين السورية برئاسة الممثل زهير رمضان، وذكر دكاك أنه تمت محاربته وطرده من النقابة لأنه كرم في العراق، مبيناً أن التكريم يجب أن يكون محصوراً بأشخاص معينين.