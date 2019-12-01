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تراند اليوم : بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في "فيديوهات خالد يوسف"؟

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بعد إطلاق سراح منى وشيماء.. ما مصير منى الغضبان في "فيديوهات خالد يوسف"؟ فن تاستك2019-08-01 0 تبليغ

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تم نشره الخميس 01st آب / أغسطس 2019 07:00 مساءً

الخليج 365 :- قضت محكمة مصرية، أول أمس الثلاثاء، بتجديد حبس سيدة الأعمال 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الظهور في فيديو إباحي مع المخرج المصري ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" الجنسية".

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط "الغضبان" للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.

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و"الغضبان" هي سيدة أعمال مصرية، تورطت ضمن 4 سيدات أخريات في فضائح جنسية مع المخرج خالد يوسف.

واعترفت الغضبان في وقت سابق أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.

وأوضحت أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.

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