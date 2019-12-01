تطورات جديدة بقضية رانيا يوسف من تهمة سب خالد يوسف

كشفت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم السبت، أن محكمة مصرية قضت ببراءة الفنانتين، رانيا يوسف، ووفاء عامر، من تهمة بسب وقذف المخرج والبرلماني خالد يوسف.

جاء حكم محكمة جنح الدقي في القاهرة ببراءة الفنانتين بعد أن تقدم محامي المخرج بدعويين ضدهما واتهمهما بالسب والقذف.

ودافع فريق محاميَي الفنانتين بأن كل من ”رانيا ووفاء عبرتا عن رأيهما وحريتهما فى اختيار العمل وصناعة العمل الذي تشاركان فيه، ولم يكن هناك قصد جنائي بالإساءة“.

رفض إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان المصري بعد ”الفضائح الجنسية“‎‎

Advertisements

وكان خالد يوسف قد أقام الدعويين بعد ظورهما بإحدى البرامج التلفزيونية، وعبرا عن غضبهما منه، ورفضهما العمل معه في أي أعمال فنية مقبلة.

جاء ذلك بعد ما عرف إعلاميًا بـ“فضيحة الفيدوهات الجنسية“ التي تورط فيها خالد يوسف، وظهر فيها مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال في أوضاع مخلة.

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن حقيقة ضرب ابنتها لأحد زملائها في المدرسة بعد اتهام والدتها بالمشاركة في فيديو اباحي مع المخرج خالد يوسف خلال استضافتها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكشفت رانيا أن زميل ابنتها عرض عليها فيديو إباحي للمخرج خالد يوسف، وقال إن بطلة هذا الفيديو هي والدتها، فاستفزّها هذا الأمر وانهالت عليه بالضرب.